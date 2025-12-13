Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war der SV Langenstein gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde 2:4 (1:0) besiegt.

Halberstadt/MTU. Der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Es waren schon 35 Minuten des Spiels vergangen, als Christoph Pinta mit einem Strafstoß für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Einheit Wernigerode II musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Das Gegentor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Franz Vollmer den Ball ins Netz.

Minute 56 SV Langenstein gleichauf mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Bereits drei Minuten darauf konnte Kai Kläfker (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 4:2 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Götting, Pinta, Hoeft (64. Eichstaedt), Schulze (64. S. Bellan), Eska (83. Holtzheuer), Hanke, Schulmeyer (64. M. Bellan), Priese (81. Herrmann), Rappe

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Bogumil, Beddigs, Vollmer (85. Kläfker), Reitmann, Böhme, Ibrahim (90. Ulrich), Danielack, Foltis, Leventyüz, Kläfker

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71