Langenstein/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Langenstein und die VfB Germania Halberstadt II am Mittwoch 3:3 (1:1) getrennt.

In Minute 17 schoss Adil Masic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Langensteiner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 40 wurde das Gegentor durch Daniel Holtzheuer erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Langenstein gegen VfB Germania Halberstadt II – Minute 40

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Nick Paul Sauer/Halberstadt (48 und 50.), gefolgt von Julian Schulze (SV Langenstein) in Minute 72. Spielstand 3:2 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 18

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Christoph Pinta, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Langensteiner zu erlangen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Langensteiner haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – VfB Germania Halberstadt II

SV Langenstein: Eitz – Hoeft, Schulze, Ferdenus, Heine (90. Hochschild), Hanke, Gifhorn (49. Priese), Rappe, Holtzheuer (63. Pinta), Neutzner, Bellan

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Altin, Allner, Steinke (78. Qaderi), Conrad, Dani, Sauer, Masic, Genschmar, Tunsch, Wiedenbein

Tore: 0:1 Adil Masic (17.), 1:1 Daniel Holtzheuer (40.), 1:2 Nick Paul Sauer (48.), 1:3 Nick Paul Sauer (50.), 2:3 Julian Schulze (72.), 3:3 Christoph Pinta (81.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Neo Bergmann, Nick Seydlitz; Zuschauer: 197