Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Jörg Treziak und sein Team FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen den SV 1890 Westerhausen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Ilsenburg/MTU. Die 55 Besucher auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger schlugen die Gäste aus Westerhausen mit 4:0 (2:0) deutlich.

Es waren bereits 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Reuss mit einem Strafstoß für Ilsenburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Robin Gödeke (40.) erzielt wurde.

Minute 40: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Ilsenburger brach nicht ab. Minute 52: Ilsenburg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Gödeke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 28

In der verbliebenen Spielzeit versuchten durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Lucas Kolbe kam rein für Kazuki Watanabe und Kevin Sielaff für Marinus Hartmut Udo Hotopp. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen II steckte zweimal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Dominik Kiefer Morobel (Ilsenburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Ilsenburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV 1890 Westerhausen II

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Bollmann, Hotopp (54. Sielaff), Berndt, Jungermann, Klaus (69. Kiefer Morobel), Palka, Donner, Watanabe (54. Kolbe), Gödeke (63. D. N. Gülzow), Reuss (69. Jürgens)

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Werner, Gottschalck, Ruch, Beyer, Lima Santos Junior, Maulhardt, Lindenberg, Blume, Demirovic

Tore: 1:0 Marcel Reuss (27.), 2:0 Robin Gödeke (40.), 3:0 Robin Gödeke (52.), 4:0 Dominik Kiefer Morobel (89.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 55