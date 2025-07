Montreal - Eva Lys hat beim Tennis-Turnier in Montreal souverän die dritte Runde erreicht. Die 23-Jährige schlug die an Nummer 27 gesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:3, 6:4 und ist nun die letzte verbliebene Deutsche in dem mit rund 5,2 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier. In ihrer nächsten Begegnung wird Lys wieder Außenseiterin sein: Sie trifft auf Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek aus Polen.

Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund schied nach ihrem Marathon-Match in der zweiten Runde hingegen chancenlos aus. Die 37-Jährige verlor klar mit 2:6, 1:6 gegen die an Nummer sechs gesetzte Amerikanerin Madison Keys. Das Spiel war bereits nach 65 Minuten beendet. Am Montag hatte Siegemund zum Auftakt noch ihre deutsche Konkurrentin Tatjana Maria nach 3:26 Stunden in drei Sätzen niedergerungen.