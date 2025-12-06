Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Rivalen aus Atzendorf/Förderstedt ganze fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Hannes Gruschetzki für Plötzkau traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Plötzkauer konterten in der 44. Minute. Diesmal war Sebastian Tolle der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Plötzkau 1921 gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt – 44. Minute

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Hesse den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge, Reiners, Gruschetzki, Döltz (46. Horner), Weirauch (66. Drici), Van Linthout, Hesse, Bartel (78. Zimmermann), Von Lachner (66. Beck), Hoppe (78. Fricke)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Pfau, Bock, Hoppmann, Smetana, Wolter, Raschek, Tupy, Maier (73. Löbel), Camsky, Tolle

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78