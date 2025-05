Eilsleben/MTU. Die Eilslebener haben am Samstag dem Gegner aus Westerhausen überlegene sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Benjamin Sacher für Eilsleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eilslebener legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Carlo Bernd Köhler der Torschütze (19.).

Eilslebener SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – 19. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sacher konnte in Minute 30 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV 1890 Westerhausen II. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Westerhausener zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Til Weber traf für Eilsleben in Minute 43 und Ole Stolte in Minute 69. Spielstand 5:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 26

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Eilslebener SV kassierte einmal Gelb. Der SV 1890 Westerhausen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Hoppe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 festigte (85.). Damit war der Erfolg der Eilslebener gesichert. Der Eilslebener SV hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV 1890 Westerhausen II

Eilslebener SV: Hinrichs – Sacher (78. Blume), Wittek, Hampel, Roloff, Weber (70. Pitschmann), Haus, Derda, Klimek (67. Hoppe), Köhler, Stolte

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Gottschalck, Gabriel, Blum, Michaelis, Stender, Ribeiro De Oliveira, Werner, Rathsack, Fricke, Beyer

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (10.), 2:0 Carlo Bernd Köhler (19.), 3:0 Benjamin Sacher (30.), 3:1 Kai Rathsack (38.), 4:1 Til Weber (43.), 5:1 Ole Stolte (69.), 6:1 Lukas Hoppe (85.); Schiedsrichter: Tonio Petzsch (Magdeburg); Assistenten: Valentin Ochel, Johann Eisfeld; Zuschauer: 64