Langenstein/MTU. Die Langensteiner haben am Samstag dem Kontrahenten aus Atzendorf/Förderstedt überlegene neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Richard Götting für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Heyer musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es lief nicht gut für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Holtzheuer (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger. Die Langensteiner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Rappe, Holtzheuer, Pinta (60. Hoeft), Hanke (73. Eichstaedt), Gifhorn (60. Schulmeyer), Bellan (60. Schulze), Götting, Neutzner (73. Herrmann), Priese

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Bock, Wolter, Rock, Ulze (70. Früchtel), Pfau, Maier (46. Zaunbrecher), Wullstein, Jesse, Smetana, Tolle

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72