Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck fuhr der Blankenburger FV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Blankenburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Scheppers vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julian Yannik Matthes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Franz Lüderitz den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck – 1:1 in Minute 43

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Blankenburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (52.). Die Blankenburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Reinhardt, Kupke, Alhndi (54. Huch), Schwarzenberg, Schnabel (79. König), Matthes (79. Lepetit), Paul, Kuhbach, Schröder (88. Pluskat), Heindorf

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keck, Keil, Krebs (19. Bressel), Stretzel, Kühne, Lüderitz, Wachsmuth, Braitmaier, Boje, Niehoff

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102