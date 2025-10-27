Vier für Schweden, drei für Island, jeweils einer für Deutschland, Spanien, Norwegen und Kroatien - der SC Magdeburg stellt gleich elf Profis für Länderspiele ab.

Die SCM-Spieler Felix Claar, Oscar Bergendahl und Daniel Pettersson (v. l.) sind zusammen mit Albin Lagergren für Schweden im Einsatz.

Magdeburg - Aufgrund der vielen Spiele in den letzten Wochen war bei den Handballern des SC Magdeburg an richtiges Training kaum zu denken. In der Vorwoche waren die Jungs von Trainer Bennet Wiegert nur mal am Sonnabend bei einer lockeren Einheit in eigener Halle am Ball. Bei vier Spielen innerhalb von acht Tagen kein Wunder. In dieser Woche ändert sich das gewaltig. Da wird wieder mehr trainiert und taktisch probiert – aber vorrangig bei den jeweiligen Nationalmannschaften. Denn gleich elf Profis sind für ihre Heimatländer im Einsatz.