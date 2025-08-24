Kein Punktgewinn für Blankenburger FV: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Langenstein einstecken.

Blankenburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Blankenburger Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Langenstein verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

In Minute 16 schoss Eric Karsten Heindorf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Blankenburger konterten in der 42. Minute. Diesmal war Janne Andreas Neutzner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen Blankenburger FV und SV Langenstein – Minute 42

13 Minuten nach der Pause konnte Neutzner (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Langensteiner Mannschaft erzielen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Blankenburger FV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Blankenburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Langenstein

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Schröder, Müller, Heindorf, Reinhardt, Matthes (78. Schnabel), Kuhbach, Alhndi (63. Klebe), Lepetit (70. Schinke), Krause

SV Langenstein: Eitz – Heine, Neutzner, Bellan, Krumnow, Pinta (80. Gifhorn), Hanke (31. Hoeft), Ferdenus, Priese, Rappe, Holtzheuer (63. Götting)

Tore: 1:0 Eric Karsten Heindorf (16.), 1:1 Janne Andreas Neutzner (42.), 1:2 Janne Andreas Neutzner (58.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 310