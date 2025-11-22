Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Blankenburger FV einstecken.

Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der Blankenburger FV haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (0:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Alexander Zelosko (Königsborn) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Simon Müller (Blankenburger FV) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Nienburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Andreas Knop den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FSV Nienburg gegen Blankenburger FV – Minute 90

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Max Schröder den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Blankenburg sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Blankenburger FV

1. FSV Nienburg: Masurek – Kümmel, Schmilorz, Neumeister, Brauer (21. Lietz), Hensel, Schmidt, Günther (21. Reichel), Zenker (76. Ebeling), Knop, Finze

Blankenburger FV: Rockstedt – Kuhbach, Matthes (84. Lepetit), Krause, Huch, Alhndi, Schröder, Heindorf, Müller, König (46. Alhndi), Reinhardt

Tore: 0:1 Simon Müller (39.), 1:1 Andreas Knop (90.), 1:2 Max Schröder (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Diana Strobach, Marvin Nagel; Zuschauer: 40