Aschersleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Drohndorf-Mehringen und der SV Langenstein ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Steven Jüttner für Drohndorf-Mehringen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Kevin Rappe (13.) erzielt wurde.

Minute 13 FSV Drohndorf-Mehringen auf Augenhöhe mit SV Langenstein – 1:1

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Drohndorf-Mehringen steckte zweimal Gelb ein. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Matthias Pokorny. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Gerrit Maurice Hoeft/Langenstein (87.), gefolgt von Richard Götting (SV Langenstein) in Minute 90.+3. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Nur kurz darauf gelang es Jüttner, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – SV Langenstein

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger (46. Koch) – Jüttner, Brüggemann, Kroll (46. Bischoff), Jahn (64. Weißert), Hoffmann (83. Freitag), Ilski, Beyer, Kunert, Hausmann, Wohlfeil

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Schulze (61. Götting), Ferdenus, Holtzheuer (84. Herrmann), Schulmeyer (70. Hochschild), Hoeft, Pinta (89. Herrmann), Bellan, Rappe, Eichstaedt

Tore: 1:0 Steven Jüttner (10.), 1:1 Kevin Rappe (13.), 1:2 Gerrit Maurice Hoeft (87.), 1:3 Richard Götting (90.+3), 2:3 Steven Jüttner (90.+4); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 98