Für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Eine knappe Pleite steckt Quedlinburger SV gegen FC Einheit Wernigerode II ein: 0:1

Quedlinburg/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und FC Einheit Wernigerode II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2.

In Minute 14 brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Spannaus (68. Lindow), Meves (46. Apel), Struckmeyer, Hamann, Brunner, Möller, Stertz (59. Arbeiter), Hahn, Pflug, Beti (59. Bode)

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Blecker, Foltis, Vollmer, Niehoff (46. Schmidt), Clemens (46. Beddigs), Reitmann (81. Leventyüz), Böhme, Kläfker, Peszt, Kodatis

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50