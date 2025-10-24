Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 130 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten das Team aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (52.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

2:0 Vorsprung für FC Einheit Wernigerode II – 64. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (65. Foltis), Beddigs (85. Clemens), R. Schmidt, Blecker, Böhme, Radomski (88. Bogumil), Peszt (80. Niehoff), Kläfker (60. Kodatis), Müller, J. Schmidt

1. FSV Nienburg: Held – Schmilorz, Ebeling, Baer (60. Knop), Kober, Kümmel, Finze, Hensel, Schmidt, Brauer, Dauch (42. Dobrin)

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130