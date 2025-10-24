Eine bittere Schlappe erlitt der FC Hettstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den MSV Eisleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 210 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Vor 210 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3) gegen Eisleben geschlagen geben müssen.

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Oleksandr Bobeliuk der Torschütze.

38. Minute: FC Hettstedt liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (75.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Wienholz, Kemnitz (61. Bendzko), Hoffmann, J. P. Lettau, Svitiukha, Prokhorenko (46. Mussin), T. L. Krey, Uhlig (83. T. Lettau), M. Krey

MSV Eisleben: Isensee – Beese (55. Behncke), Blankenburg (67. Zeugner), Bobeliuk (76. Rische), Eckstein, Shtyrbu (55. Seidemann), Müller (67. Roos), Dimespyra, Aßmann, Twardy, Teske

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210