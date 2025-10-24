Der FC Einheit Wernigerode II errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 130 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Die Wernigeroder legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Radomski der Torschütze (64.).

FC Einheit Wernigerode II führt in Minute 64 mit 2:0

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Philipp Finze, den Ball ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu bescheren (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (65. Foltis), Blecker, Radomski (88. Bogumil), Kläfker (60. Kodatis), Böhme, Müller, J. Schmidt, Peszt (80. Niehoff), Beddigs (85. Clemens), R. Schmidt

1. FSV Nienburg: Held – Baer (60. Knop), Kümmel, Ebeling, Schmidt, Kober, Finze, Hensel, Schmilorz, Dauch (42. Dobrin), Brauer

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130