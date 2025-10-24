Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half der SG Rot-Weiß Thalheim am Freitag nicht, als sie sich vor 168 Zuschauern mit 3:5 (1:3) gegen den SV Eintracht Emseloh geschlagen geben musste.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Emseloher konterten in der 29. Spielminute. Diesmal war Max Alexander Kuras der Torschütze.

Gleichstand. Die Emseloher konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Dominik Polívka traf in Spielminute 34, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Thalheim legte nochmal vor. Queba Sonco versenkte den Ball in der 85. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Ndour, Sonco, Schmökel, Kuras, May (81. Sambu Cabral), Zawada, Seniura (67. Wróblewski), Bakkush, Schinkel, Prielipp

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stamm, Heimur, Schmidt (77. Vrba), Aljindo, Mukhoid (59. Bozhok), Polívka, Molochko (46. Aljindo), Senft (81. Schüt), Stache (83. Citaku), Shevtsov

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168