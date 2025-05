Am Samstag haben sich der FSV Drohndorf-Mehringen und der Eilslebener SV ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) eine Gelbe Karte an die Drohndorf-Mehringener (23.). Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Pascal Hampel mit einem Strafstoß für Eilsleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Eilslebener SV steckte jetzt einmal Gelb ein (33.). In der zweiten Halbzeit setzte Eilsleben noch einen drauf: In Minute 64 wurde das zweite Tor durch Benjamin Sacher erzielt.

64. Minute: FSV Drohndorf-Mehringen liegt 0:2 zurück

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Steven Jüttner/Drohndorf-Mehringen (69.), gefolgt von Malte Hinrichs (Eilslebener SV) in Minute 83. Spielstand 3:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 29

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Jüttner, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – Eilslebener SV

FSV Drohndorf-Mehringen: Koch – Beyer, Jüttner, Burghardt (52. Laßbeck), Jahn (61. Bischoff), Kroll, Kunert, Ilski, Wohlfeil, Pohl, Hoffmann (75. Weißert)

Eilslebener SV: Bergeest – Wittek, Hampel (85. Tuchen), Roloff, Sacher, Flickschuh, Hasse (64. Ackermann), Weber (74. Hinrichs), Klimek, Reber, Köhler

Tore: 0:1 Pascal Hampel (24.), 0:2 Benjamin Sacher (64.), 1:2 Steven Jüttner (69.), 1:3 Malte Hinrichs (83.), 2:3 Steven Jüttner (89.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Sven Ferchland, Mokhlisa Alhndi; Zuschauer: 47