Magdeburg/Hannover - Es erinnert langsam ein wenig an Deutschlands Quizshow-Dauerbrenner „Wer wird Millionär“. Wissen die Kandidaten auf dem heißen Stuhl bei Günther Jauch nicht weiter, greifen sie in ihrer Not zum Ausschlussverfahren. Antwort A, B oder C funktionieren nicht, also bleibt nur noch D übrig. In der 2. Liga muten die Entwicklungen um die Personalie Christian Titz dieser Tage ähnlich an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.