Fußball-Landesklasse 3: Am Sonntag war der FSV Drohndorf-Mehringen gegenüber dem TSV Berßel machtlos und wurde 2:5 (1:4) besiegt.

Aschersleben/MTU. Der FSV Drohndorf-Mehringen und der TSV Berßel haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (1:4).

Schon kurz nach Anpfiff schoss John Leon Jahn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Maximilian Krumnow (10.) erzielt wurde.

Minute 10 FSV Drohndorf-Mehringen auf Augenhöhe mit TSV Berßel – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Berßel kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Luran-Zarin Engelhardt für Berßel (30.). Die Partie blieb spannend. Joao Victor Gomes Paranagua (Berßel) und Daniil Shmelov (Berßel) trafen in Minute 41 und 45. Maximilian Krumnow traf für Berßel (51). Spielstand 5:1 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 25

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Damian-Luca Horlitz, den Ball ins Netz zu befördern (60.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom TSV Berßel beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – TSV Berßel

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Kroll (63. Brüggemann), Hoffmann (46. Jüttner), Jahn (41. Horlitz), Pohl (79. Wohlfeil), Beyer, Jankuhn, Kunert (70. Bischoff), Ilski, Hausmann, Laßbeck

TSV Berßel: Watanabe – Masaka (69. Bohomol), Gaspar Da Nobrega, Krumnow, Dannhauer (85. Hanns), Lehmann, Gomes Paranagua (75. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Engelhardt, Garrett (37. Kolobov), Habel, Shmelov

Tore: 1:0 John Leon Jahn (2.), 1:1 Maximilian Krumnow (10.), 1:2 Luran-Zarin Engelhardt (30.), 1:3 Joao Victor Gomes Paranagua (41.), 1:4 Daniil Shmelov (45.+1), 1:5 Maximilian Krumnow (51.), 2:5 Damian-Luca Horlitz (60.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Gordon Gerhardi, Lars Anhalt; Zuschauer: 124