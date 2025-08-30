Für den 1. FSV Nienburg endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die Germania Wernigerode mit 1:2 (0:2).

Nienburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Schütze. Der Trainer von Nienburg musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Nach nur 13 Minuten schoss Mischa Hahne das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Anton Mittag den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 32. Minute

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Andreas Knop den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (48.). Die Nienburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Finze (75. Schmilorz), Günther, Neumeister, Lietz (88. Reichel), Zenker, Lehmann, Baer (46. Dobrin), Brauer (46. Kümmel), Knop, Hensel

Germania Wernigerode: Gasch – Thiel, Mock, Müller, Seil, Seil, Mittag (60. Koch), Hahne (64. Wagner), Blume, Krokowski, Hahne (60. Stechhahn)

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35