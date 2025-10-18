Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Eintracht Osterwieck ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Langenstein.

Osterwieck/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Lukas Klein (SV Eintracht Osterwieck) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

SV Eintracht Osterwieck und SV Langenstein – 1:1 in Minute 52

In Minute 59 fiel das letzte Tor der Partie. 14 Minuten nach der Pause gelang es Kevin Hildach, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Osterwiecker Team den Sieg zu bescheren (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Stingl, Steinke (70. Dzial), Krumpach, Diefert (70. G. Badstübner), Hildach, Gens, Sobert, Meyer, Schmidt (70. Kessler), Klein (78. K. Badstübner)

SV Langenstein: Eitz – Priese, Ferdenus, Pinta (71. Holtzheuer), Rappe (85. Eska), Neutzner, Götting, Bellan, Hanke, Hoeft, Schulze

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226