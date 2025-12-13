Der SV Langenstein hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 2:4 (1:0).

Halberstadt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II am Samstag 2:4 (1:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Christoph Pinta mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte einmal Gelb (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 56 wurde das Gegentor durch Franz Vollmer erzielt.

1:1 für SV Langenstein und FC Einheit Wernigerode II – 56. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Kai Kläfker den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Schulze (64. S. Bellan), Priese (81. Herrmann), Götting, Pinta, Hoeft (64. Eichstaedt), Eska (83. Holtzheuer), Schulmeyer (64. M. Bellan), Hanke, Ferdenus, Rappe

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Danielack, Böhme, Ibrahim (90. Ulrich), Foltis, Leventyüz, Kläfker, Reitmann, Beddigs, Bogumil, Vollmer (85. Kläfker)

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71