Der SC Germ.1993 Kroppenstedt erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 53 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Michael Zeppernick für Kroppenstedt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada (14.) erzielt wurde.

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (48.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Böttger (82. R. Mohr), Stein, Zeppernick (82. Franke), Liehr, Peschek (61. Bode), Hoffmann, Tobisch, Helbig, Conrad, Gruhle (61. Burger)

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Salehzada (68. Malz), Weber, Kupka, Krüger, Walter, Kohl (51. Henze), Schaaf, Pundzin, Ehrich

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53