Der SV 1890 Westerhausen II errang am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 43 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Eilslebener SV.

Thale/MTU. Westerhausen – Eilsleben: Nachdem der SV 1890 Westerhausen II an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1). Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiri Thomas Wissel (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt neun Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Laurin Matthies traf für den Eilslebener SV in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Soeren Maulhardt der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV 1890 Westerhausen II gegen Eilslebener SV – Minute 39

Unentschieden. Westerhausens Denis Neumann konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Am Ende der Partie sollte es dem SV 1890 Westerhausen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marcel Fricke den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Westerhausener gesichert. Der SV 1890 Westerhausen II sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – Eilslebener SV

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Fricke, Maulhardt, S. Werner, Lucas Silva, Neumann, Stockhaus (46. Yamamoto), Helmdag, Rathsack, Soares De Santana (86. Theermann), Gottschalck (90. Bendzko)

Eilslebener SV: Bergeest – Matthies, Jakobs (65. Hampel), Wittek (75. Köhler), Weber (25. Wilke), Sacher, Hasse, Reber, Haus (75. Klimek), Falk, Bach

Tore: 0:1 Laurin Matthies (19.), 1:1 Soeren Maulhardt (39.), 2:1 Denis Neumann (65.), 3:1 Marcel Fricke (90.+4); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Cedric Kahl; Zuschauer: 43