Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 6:1 (4:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Trainer Sven Hahmann aus dem Kräftemessen mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Osterwieck/MTU. 6:1 (4:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat das Team von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gegner aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

In Minute 13 schoss Robin Diefert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Osterwiecker legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Benny Lukas Meyer der Torschütze (19.).

Minute 19: SV Eintracht Osterwieck liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Florian Festerling den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Darlingerode/Drübeck erlangte (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Schmidt (79. Marchlewsky), Diefert, Gens (69. Kessler), Meyer, Stingl (69. Bormann), Steinke (69. G. Badstübner), K. Hildach, Krumpach, K. Badstübner, Klein

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil, Mahrholz (47. Wachsmuth), Kühne, Braitmaier, Lüderitz, Keck, Stretzel, Trute, Bressel (50. Festerling), Boje (64. Egler)

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127