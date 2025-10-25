Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte einen überlegenen Erfolg über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (5:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Amon Van Linthout das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hendrik Kluge den Ball ins Netz (13.).

Minute 13: SV Plötzkau 1921 mit 2:0 Vorsprung

Die Plötzkauer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Dann schafften es die Halberstädter, dem VfB Germania Halberstadt 2 etwas entgegenzusetzen. Jonas Wenig schoss und traf in der 29. Spielminute, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Der SV Plötzkau 1921 e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Döltz traf in Spielminute 78 noch einmal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Van Linthout (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (81. Zimmermann), Beck, Gruschetzki, Gebbert (67. Mäkel), Bartel, Kluge (61. Miehl), Reiners (61. Von Lachner), Van Linthout, Weirauch (61. Hesse), Sack

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig (31. Wiedenbein), Tunsch (63. Al-Ali), Eckert, Conrad, Allner, Menge, Dannhauer (46. Lippoldt), Theile, Platz, Genschmar

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109