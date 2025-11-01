Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Denis Becker und sein Team VfB Germania Halberstadt 2 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Rivalen aus Bernburg ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Felix Genschmar (VfB Germania Halberstadt 2) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Mohammad Wais Salehzada der Torschütze.

45. Minute VfB Germania Halberstadt 2 gleichauf mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Conrad, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (87.). Die VfB Germania Halberstadt 2 sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Theile (86. Rumlich), Tunsch, Eckert (81. Qaderi), Genschmar, Menge (56. Lippoldt), Platz, Wenig, Dannhauer, Conrad, Wiedenbein

SV Einheit Bernburg: Käding – Schaaf, Kupka (74. Malz), Walter (62. Henze), Ehrich, Krüger, Haiduk, Salehzada (57. Schwarz), Kohl, Pundzin, Fischer

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57