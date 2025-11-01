Ein 3:3 (0:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und SSV 90 Landsberg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Höhnstedt und der SSV 90 Landsberg am Samstag 3:3 (0:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Philipp Köhler (39.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Weißenborn, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erreichen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Ruckhardt, Mergner (90. Ruhmann), Rickert, Elstner, Schulz, Göring, Schauer, Matz, Balashov (85. Scheffler), Weißenborn

SSV 90 Landsberg: Dimke – Knaut (73. Madalschek), Köhler (88. Stephan), Rappe, Reuschel (80. Schubert), Kleeblatt, Wichmann, Diallo (73. George), Knorr, Stryjakowski, Scheller

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103