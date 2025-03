Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unfassbaren 7:0 (4:0) fegte die Mannschaft der VfB Germania Halberstadt II den SV 1890 Westerhausen II am Freitag vom Spielfeld.

Halberstadt/MTU. 7:0 (4:0) in Halberstadt: Ganze sieben Bälle hat das Team von Manuel Rost, die VfB Germania Halberstadt II, am Freitag im Tor der Besucher aus Westerhausen untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Ben Luca Steinke für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz (11.).

11. Minute: VfB Germania Halberstadt II liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Manuel Rost im gegnerischen Tor. Conrad traf in Minute 19, Leon Eckert in Minute 23 und Conrad zweimal in Minute 54 und 65. Spielstand 6:0 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV 1890 Westerhausen II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die VfB Germania Halberstadt II spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Maximilian Odenbach den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 erweiterte (86.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – SV 1890 Westerhausen II

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Steinke (75. Al-Ali), Eckert (71. Wedde), Sauer, Hartleib (56. Odenbach), Genschmar, Theile, Wiedenbein, Tunsch, Conrad (75. Qaderi), Dani

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Stender, Lehmann (75. Evers), Gottschalck, Stockhaus, Sokoudjou Kemegne (63. Ruch), Blume (46. Weickert), Michaelis, Theermann (46. Weickert), Eckert, Fricke

Tore: 1:0 Ben Luca Steinke (4.), 2:0 Jano Conrad (11.), 3:0 Jano Conrad (19.), 4:0 Leon Eckert (23.), 5:0 Jano Conrad (54.), 6:0 Jano Conrad (65.), 7:0 Maximilian Odenbach (86.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Lukas Simon, Viola Dietel; Zuschauer: 81