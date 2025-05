Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 am Samstag nicht, als er sich vor 25 Fans mit 1:4 (0:2) gegen den VfB 1906 Sangerhausen II verabschieden musste.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Sangerhausen beobachten.

Jan Stöhr (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Florian Buchhorn den Ball ins Netz (14.).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 14

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951. In Minute 53 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Kevin-Eugenio Schäffner traf für Sangerhausen in Minute 67. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Fabian Kopp kam rein für Linus Schmidt und Nick Simon für Mienab Ghebregergis. Auf der Gastseite sprangen Elias Roßner für Jan Stöhr und Viktor Yadlos für Florian Fuhrmann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Elias Roßner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Stadler (58. Reiche), Drischmann (52. Zobel), Schell, Ullmann, Köhler, Kowol, Ghebregergis (78. Simon), Denzin, Schmidt (78. Kopp), Soulama

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül, Fuhrmann (87. Yadlos), Hetke, Herbach, Raase (90. Strasser), Eisler, Buchhorn (89. Knauer), Schäffner, Stöhr (70. Roßner), Reiber

Tore: 0:1 Jan Stöhr (10.), 0:2 Florian Buchhorn (14.), 1:2 Christopher-Ramon Denzin (53.), 1:3 Kevin-Eugenio Schäffner (67.), 1:4 Elias Roßner (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Frank Sanetra, Mario Ganzer; Zuschauer: 25