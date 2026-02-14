Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Samstag war der FC Victoria Wittenberg gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Vor 14 Zuschauern hat sich das Team von Andreas Wappler mit 0:2 (0:1) gegen Jessen geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Erik Thomas Heinrich für Jessen traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg liegt 0:2 zurück – Minute 51

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Mustafa Alalawi den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (51.). Damit war der Triumph der Jessener gesichert. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt (42. Smith-Heston), Kießling, C. Müller, Hüller (71. Steudel), Thöner, Vurmo, M. Müller, Dorn, M. Müller, Körnig

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Olexy, Quinque, Heinze, Böhme (78. Schüler), Michlick, Wedmann (81. Michalke), Heinrich (78. Ockler), Weidmann, Kilian (57. Michlick), Alalawi (65. Peinl)

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14