Dem Dessauer SV 97 I gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

Jan-Niklas Seifert traf für den SV Blau-Rot Coswig in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. 21 Minuten vergingen, bis die Coswiger ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Dessauer SV 97 I und SV Blau-Rot Coswig – 1:1 in Minute 44

Unentschieden. Die Coswiger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jan-Erik Bergt schoss und traf in Spielminute 57. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Julian Bittner versenkte den Ball in der 60. Spielminute, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Bergt traf in der 83. Minute ein weiteres Mal. Unentschieden. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Luca Maximilian Dieckow schoss und traf in der 86. Spielminute. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Die Dessauer wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Matin Yousef wurde für Julian Bittner eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem Dessauer SV 97 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Matin Yousef den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Merkel, Malende, Markert (71. Bayard), Bittner (89. Yousef), T. Berger, Dieckow, Kieseler, Von Klöden, Eckersberg, Walzer

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Hoffmann, Scheller, Bergt, Löwe (84. Weber), Schmidt, Warnecke, Guroll (70. Körner), Plotz, Seifert (62. Ziem), Schölzel (30. Schaaf)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43