Wittenberg/MTU. Das Spiel zwischen Wittenberg und Jessen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Die erste Halbzeit verging ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Erik Thomas Heinrich das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg liegt 0:2 zurück – Minute 51

Bereits vier Minuten später konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (51.). Mit 2:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Thöner, C. Müller, Dorn, Vurmo, Körnig, Kießling, Arlt (42. Smith-Heston), Hüller (71. Steudel), M. Müller, M. Müller

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michlick, Weidmann, Wedmann (81. Michalke), Alalawi (65. Peinl), Quinque, Kilian (57. Michlick), Olexy, Böhme (78. Schüler), Heinze, Heinrich (78. Ockler)

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14