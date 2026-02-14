Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der Dessauer SV 97 I vor 43 Fußballfans über einen soliden 5:3 (1:1)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

In Minute 23 schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In Spielminute 44 war es vorbei mit der Führung für die Coswiger. Unfreiwillig beförderte Tarek Löwe den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand.

Unentschieden. Die Coswiger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Jan-Erik Bergt schoss und traf in Minute 57. So einfach ließen sich die Dessauer aber nicht unterkriegen. Julian Bittner versenkte den Ball in der 60. Spielminute, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger nahmen aber nochmal Anlauf. Bergt traf in der 83. Spielminute zum zweiten Mal. Unentschieden. Die Dessauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Luca Maximilian Dieckow versenkte den Ball in Minute 86. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten die Dessauer durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Matin Yousef kam rein für Julian Bittner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Matin Yousef, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (90.+2). Der Dessauer SV 97 I rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Dieckow, Merkel, Malende, Kieseler, Bittner (89. Yousef), Eckersberg, Von Klöden, T. Berger, Markert (71. Bayard)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert (62. Ziem), Guroll (70. Körner), Bergt, Scheller, Plotz, Schölzel (30. Schaaf), Schmidt, Warnecke, Hoffmann, Löwe (84. Weber)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43