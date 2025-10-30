Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Donnerstag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem FC Stahl Aken machtlos und wurde mit 0:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Bad Schmiedeberg/MTU. Vor 69 Zuschauern hat sich das Team von Enrico Heede mit 0:3 (0:2) gegen Aken geschlagen geben müssen.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Rumen Rehsack das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Belger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Minute 35: SG 1919 Trebitz 0:2 im Hintertreffen

In der 58. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

23 Minuten nach der Pause konnte Sabrou Hakou Abdul Awali (Aken) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 gingen die Akener als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kühne, Poenicke, Födisch, Oberländer, Gröber (58. Schneider), Krott (71. Howe), Tawfik Kinani (71. Preßler), Kirschke, Preuß, Bilke

FC Stahl Aken: Papsdorf – Mrachacz (46. Saalmann), Rehsack (64. Lippert), Knauth, Abdul Awali, Dreßler, Belger (76. Teichmann), Ufer, Mazurkevych (46. Korge), Hellmer (83. Kutscher), Müller

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69