Die Personalplanung beim SC Magdeburg geht weiter. Mit Manuel Zehnder wird bereits der dritte Spieler den Verein nach dieser Saison verlassen. Den Schweizer zieht es nach Dänemark zu GOG.

Magdeburg - Nachdem sich Felix Claar bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris verletzt hatte, brauchte der SC Magdeburg dringend einen Ersatz im Rückraum. Diesen fanden die Grün-Roten in Manuel Zehnder, der vom HC Erlangen an die Elbe kam. Nach zwei Jahren werden sich die Wege des Clubs und des Schweizers wieder trennen. Zehnder wird nach Ablauf seines Vertrages zu GOG Svendborg in Dänemark wechseln.

„Die Entscheidung, Magdeburg zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Ich habe hier viele tolle Menschen kennengelernt und schöne Momente erlebt. Deshalb freue ich mich auch darauf, bald in den Kreis der Mannschaft zurückzukehren“, sagt Zehnder, der sich aktuell im Reha-Programm befindet, in einer Vereinsmitteilung. Der 26-Jährige hatte sich im WM-Vorbereitungsspiel gegen Italien am 3. Januar 2025 schwer am linken Knie verletzt und in diesem Jahr noch kein Spiel für den SCM bestritten.

Comeback noch in diesem Jahr?

Bis zu seiner Verletzung war Zehnder jedoch ein wichtiger Bestandteil des Teams und konnte den langfristigen Ausfall von Claar kompensieren. In 14 Bundesliga-Spielen erzielte 52 Treffer, in der Champions League warf er 43 Tore in zehn Partien. „Manu konnte uns nach seiner Verpflichtung sehr schnell helfen und hat sich bestens ins Team eingefügt. Leider verletzte er sich Anfang des Jahres im Trikot seines Nationalteams schwer am Knie, sodass wir in den vergangenen Monaten auf ihn verzichten mussten. Wir hoffen aber, ihn bald wieder im SCM-Trikot auf dem Feld zu sehen“, bedankt sich SCM-Trainer Bennet Wiegert für die bisherige Zusammenarbeit und schließt eine Rückkehr nicht aus: „Gerne hätten wir weiter mit ihm an seiner Entwicklung gearbeitet. Wir werden Manu weiter beobachten, und ich glaube, dass für beide Seiten eine zukünftige Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen ist.“

Zunächst gilt der Fokus aber dem sportlichen Comeback. Möglicherweise kehrt Zehnder, der in der Saison 2023/24 im Trikot des ThSV Eisenach Torschützenkönig der Bundesliga (277 Treffer) wurde, noch in diesem Jahr zurück auf die Platte. Schließlich möchte der Schweizer Anfang 2026 mit der Nationalmannschaft an der Europameisterschaft (13. Januar bis 1. Februar) teilnehmen. Anschließend hat er aber auch mit den Grün-Roten noch große Ziele: „ Ich möchte noch einmal alles geben und mit dem SCM Titel gewinnen, bevor ich ein neues Kapitel beginne. Ein riesiges Dankeschön an alle, die mich in dieser Zeit unterstützt haben – das werde ich nie vergessen.“

Zehnder unterschreibt Zwei-Jahres-Vertrag bei GOG

Das neue Kapitel wird GOG Svendborg heißen. Beim dänischen Champions-League-Vertreter unterschreibt Zehnder einen Zwei-Jahres-Vertrag: „Es ist ein fantastischer Verein mit großen Ambitionen. Ich habe ebenfalls große Ambitionen, daher passen wir in dieser Hinsicht sehr gut zusammen. Ich freue mich darauf, zum Erfolg der Mannschaft beizutragen, und gemeinsam können wir hoffentlich großartige Ergebnisse erzielen.“

Zehnder ist bereits der dritte Spieler, der den SCM im Sommer verlassen wird. Zuvor kündigten bereits Sergey Hernandez, der vor einem Wechsel zum FC Barcelona steht, und Tim Hornke (Karriereende) ihren Abschied an. Da Zehnder im vergangenen Jahr kurzfristig als Ersatz für Claar verpflichtet wurde, ist es unwahrscheinlich, dass der Verein einen Ersatz für den Schweizer holen wird.