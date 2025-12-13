Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen ist auf Augenhöhe geendet.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Julian Bittner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Dessauer SV 97 I Kopf an Kopf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1 in Minute 22

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Michel Nick Wedmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Jessener Team erzielte (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Apel, Rupprecht, Merkel, Malende, Eckersberg, Schlichting, Zabel, Walzer, Bittner (69. Abaszada), Markert

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinze (89. Böhme), Alalawi, Michlick, Winter, Olexy, Weidmann, Michlick (69. Sachse), Wedmann (87. Peinl), Michalke (79. Dietel), Quinque

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65