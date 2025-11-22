Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der FC Stahl Aken gegenüber der SV Germania 08 Roßlau machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Aken/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Daniel Arms. Der Trainer von Aken musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Roßlau beobachten.

Jeremy-Niklas Berke (SV Germania 08 Roßlau) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau musste zweimal Gelb hinnehmen (22.). Der FC Stahl Aken hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Arms. In der zweiten Halbzeit setzte Roßlau noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Berke.

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – 49. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 59 und Stefan Krug in Minute 77. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Lucas Rzeznitzeck, den Ball ins Netz zu befördern und den Akenern noch ein Tor zu verschaffen (84.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Germania 08 Roßlau

FC Stahl Aken: Krenzler – Müller, Mrachacz (72. Teichmann), Knauth (70. Kutscher), Hellmer, Rzeznitzeck, Dreßler, Ufer, Wotschadlo (74. Mazurkevych), Belger, Rehsack (62. Franz)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Berke (70. Ruge), Hanke (70. Krug), Fleischer, Richter, Thauer, Franzel, Seiffert (58. Möbius), Klausnitzer (78. Hanke), Michaelis, Hagendorf

Tore: 0:1 Jeremy-Niklas Berke (17.), 0:2 Jeremy-Niklas Berke (49.), 0:3 Paul Ulrich Hanke (59.), 0:4 Stefan Krug (77.), 1:4 Lucas Rzeznitzeck (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mert Yilmaz, Benjamin Andrich; Zuschauer: 68