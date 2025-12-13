Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 65 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 65 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen das Team aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Achilles den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt in Minute 78 mit 2:0

Bereits fünf Minuten darauf konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Potapenko, Pabstmann (84. Mewes), Erler (84. Ristok), Mißner, Riediger, Tran Nguyen Gia, Schneidewind, Sumka, König (77. Achilles), Zagiev (55. Nelles)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Bergt, Guroll, Seifert, Scheller (83. Seifert), Schmidt, Gliese (66. Schölzel), Ristok, Kuschert, Körner (66. Weber)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65