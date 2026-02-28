Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Jonah Mißner (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 36. Minute. Diesmal war Marcel Merkel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Christian Grunert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil (90. Rohde), Jentzsch, Pötzsch (45. Kirchhoff), Grunert, Eberhard, Nelles, Schneidewind, Mißner (80. Pabstmann), Riediger, Zagiev

Dessauer SV 97 I: Deistler – Berger (90. Hulwa), Bittner, Walzer, Markert, Apel (32. Schlichting), Merkel, Eckersberg, Malende, Dieckow (77. Yousef), Von Klöden

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60