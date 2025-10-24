Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 99 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten das Team aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Jonah Mißner der Torschütze.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:0 vorne – Minute 45+2

In der 64. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Fynn Teichmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Akenern noch ein Tor zu bescheren (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler, Schneidewind, Nelles, Chebbah (89. Mewes), Pabstmann, Kirchhoff, L. Csehil, Zagiev (74. Cil), Mißner (63. Strobel), Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil)

FC Stahl Aken: Krenzler – Mazurkevych, Dreßler, Abdul Awali (87. Schulz), Saalmann, Teichmann, Hellmer, Zakhel, Mrachacz, Knauth, Kutscher

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99