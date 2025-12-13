Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unfassbaren 11:0 (3:0) fegte die Mannschaft des SV GOLPA die SG 1919 Trebitz am Samstag vom Platz.

Möhlau/MTU. Gleich elfmal hat der SV GOLPA am Samstag gegen die Rivalen aus Trebitz eingenetzt. 11:0 (3:0) für die Möhlauer.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin Götz für GOLPA traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Simon Frank Thiecke (43.) erzielt wurde.

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Schmiedeberger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Alois Rieschick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 11:0 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Möhlauer entschieden. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – L. F. Schmidt, Krause, Thiecke, Schröter (62. Neuwirth), Neumann, Micklisch, Götz (62. Reiche), Reichmann (62. Rieschick), J. Schmidt, Vetter (71. Kästner)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schneider, Preuß, Tawfik Kinani, Kirschke, Meene, Gröber, Haberzeth, Höppner, Poenicke, Schütz

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36