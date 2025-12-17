Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Germania 08 Roßlau und SG Empor Waldersee am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Michel Müller (SV Germania 08 Roßlau) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde ein weiteres Tor durch Robert Ruge erzielt.

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SG Empor Waldersee musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Adrian Elias Westendorf (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erreichen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer (55. Reichardt), Müller (38. Hanke), Klausnitzer, Seiffert (78. Möbius), Richter, Mieth, Marzian (76. Michaelis), Franzel, Ruge, Hagendorf

SG Empor Waldersee: Köhler – Griebner, Eckardt, Meßing (46. Rubitzsch), Schäfer (46. John), Gaedke, Chebbah (78. Loppnow), Schilling, Westendorf, Schulze, Vogel

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80