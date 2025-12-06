Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein TuS Kochstedt gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Nach lediglich 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Eric Landgraf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Laszlo Csehil erzielt.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Davey-Jerome Richter, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (90.+3). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Ihbe, Richter, Buschmann, Zuchowski, Böhme, Landgraf (57. Streuber), Hensen, Strokosch (61. Krüger), Zabel, Friedrich (71. Hajowsky)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – König, Eberhard, Mißner, Pabstmann (71. Kirchhoff), Strobel, Csehil, Nelles (80. Achilles), Riediger, Tran Nguyen Gia, Jentzsch (61. Schneidewind)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35