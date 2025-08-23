Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Rot Coswig und SV 1922 Pouch-Rösa am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Coswig/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der SV Blau-Rot Coswig und der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag 3:3 (0:3) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Sebastian Grimm am Ende der ersten Halbzeit, als Christos Paschos für Pouch-Rösa traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Muldestauseer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Fernando Gentil Da Cunha der Torschütze (42.).

SV Blau-Rot Coswig liegt 0:2 im Rückstand – Minute 42

Und auch Tor Nummer drei konnte der Coswig-Torwart nicht verhindern (45.). Der Vorsprung des SV 1922 Pouch-Rösa schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Marcel Müller kämpfte weiter und in Minute 54 gelang Jan-Erik Bergt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 35 Minuten später konnte Lennart Giese ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Tim Schölzel (Coswig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Coswig erzielen (90.+3). Die Coswiger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe, Guroll (61. N. Schölzel), Körnicke, Schaaf (61. Körner), T. Schölzel, Bergt, Plotz (46. Kappel), Schmidt, M. Ziem (84. Giese), Warnecke

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Tale (70. Hänisch), Paschos, Hulovych, Richter, Rocktäschel, Ersed, Synovyd, Shaba, Gentil Da Cunha, Kunyk

Tore: 0:1 Christos Paschos (38.), 0:2 Fernando Gentil Da Cunha (42.), 0:3 Fernando Gentil Da Cunha (45.), 1:3 Jan-Erik Bergt (54.), 2:3 Lennart Giese (89.), 3:3 Tim Schölzel (90.+3); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Daniel von Nessen, Rene Hofmann; Zuschauer: 85