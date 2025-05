Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der VfB Gräfenhainichen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Carsten Kreft (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem vierzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Steven Wittek (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Werner den Ball ins Netz (15.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV 1922 Pouch-Rösa gegen VfB Gräfenhainichen – Minute 15

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fernando Gentil Da Cunha/Pouch-Rösa (58.), gefolgt von Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) in Minute 71 und Johannes Kühne (VfB Gräfenhainichen) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Johan Michalczyk, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Gräfenhainicher zu erreichen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – VfB Gräfenhainichen

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Paschos (79. Quilitzsch), Gentil Da Cunha, Synovyd, Wittek (74. Siverchuk), Rocktäschel, Hänisch, Robalo, Shaba, Richter, Kunyk

VfB Gräfenhainichen: Busse – Stockmann, Kirste, Kühne, Wiechmann, Werner (65. Hennig), Hopfe, Michalczyk, Gudßend, Fromm, Römling

Tore: 1:0 Steven Wittek (3.), 1:1 Philipp Werner (15.), 2:1 Fernando Gentil Da Cunha (58.), 3:1 Oleksandr Synovyd (71.), 3:2 Johannes Kühne (76.), 3:3 Johan Michalczyk (90.+4); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Daniel Göttel, Jens Sittel; Zuschauer: 125