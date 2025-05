Zum Start in die zweite Runde der NHL-Playoffs gibt es eine Niederlage für Nico Sturms Florida Panthers. Sorgen gibt es um den Torwart des Gegners.

Auftaktniederlage für Sturms Panthers in NHL-Playoffs

Toronto - Nico Sturm und die Florida Panthers sind mit einer Niederlage in die Playoff-Serie gegen die Toronto Maple Leafs gestartet. Der Titelverteidiger unterlag dem kanadischen Team in der zweiten Runde der Stanley-Cup-Playoffs 4:5. Die Panthers kamen dank drei Treffern im letzten Drittel nach zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand noch mal dicht an die Gastgeber heran, konnten die Niederlage zum Start der Best-of-Seven-Serie aber nicht verhindern. Zum Weiterkommen braucht ein Team vier Siege. Sturm spielte neun Minuten.

Sorge bereitete eine mögliche Verletzung von Torontos Torwart Anthony Stolarz im zweiten Drittel. US-Medien berichteten, er habe nach einem Ellenbogenschlag und einem Kopftreffer des Pucks womöglich eine Verletzung am Kopf erlitten. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie sich Stolarz auf der Bank übergab. Das Team machte keine Angaben zur Art seiner Verletzung.