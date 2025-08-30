Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging der FC Victoria Wittenberg von Coach Andreas Wappler aus dem Kräftemessen mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Trebitz durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Wappler, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg steckte einmal Gelb ein (44.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Lucas Tann (50.) erzielt wurde.

50. Minute: FC Victoria Wittenberg liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Wappler im gegnerischen Tor. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Benjamin Witt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (86.). In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Tann (83. Rasche), Huth, Arlt, Kießling, M. Müller, Henska (76. J. Müller), Dorn, Hüller (46. Thöner), Klanert (70. Ritter), Witt

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Bilke, Krott, Kühne, Schneider (82. Schütz), Oberländer, Födisch, Kirschke, Preuß, Poenicke, Grobmann (69. Gröber)

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41