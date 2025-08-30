Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind der FC Halle-Neustadt und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag vom Platz gegangen. 35 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion BIZ Pl.3.

Nach 18 Minuten schoss Cletus Moh das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

In der 74. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Marcell Siedler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Mansfelder zu erlangen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga (80. Regener), Tinto, Abdulrahman (86. Rssom), Moh (49. Teklay), Tilahun, Hardt, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Müller, Zuleger, Keunang

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Prenz (46. Merker), Thomas (55. Nachtwein), Lindau, Kaschperk, Bielig, Böttger, Müller, Siedler, Schrötter

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35